HABER /  GÜNCEL

Bir dönem İncirlik'te görev almış Tuğgeneral Özusta İncirlik gerçeğini açıkladı

Bir dönem İncirlik Ana Jet Üs Komutanlığı görevinde bulunan emekli Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, İncirlik'in Türkiye'ye ait olduğunu belirli dönemlerde ABD'lilere kullanım hakkı verildiğini belirterek "Amerikalıların oraya getirdikleri muharip uçaklarıyla muharebe görevi yapamazlar. Yapabilmeleri için mutlaka Türkiye'den izin almaları gerekiyor. Orada ancak belli şartlarda eğitim görevi yapabilirler." dedi.

İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeler sonrası hedefin İncirlik üssü olduğu iddia edildi. İncirlik üssünün konumu ve ABD'nin İran savaşıyla birlikte rolü yeniden gündeme geldi.

2019-2022 yılları arasında İncirlik Ana Jet Üs Komutanlığı görevinde bulunan emekli Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu, İncirlik tartışmalarına son noktayı koydu. İşte Öztürk'ün "İncirlik gerçekleri" başlıklı yazısında yer alan Özusta'nın açıklamaları:

DENETİMİMİZDE, RESMİ ADI: 10. ANA JET

İncirlik artık bir Amerikan üssü değil. İncirlik'in şu an resmi adı 10. Ana Jet Üs Komutanlığı. Başında da bir generalimiz var. Yani bizim orada F-16'larımız, tanker uçaklarımız İnsansız Hava araçlarımız arama kurtarma helikopterlerimiz var. Oldukça büyük üslerimizden biri.

NATO ŞAPKASI DA VAR

Bu üssümüzde anlaşma gereği hem NATO kapsamında hem de ikili anlaşma kapsamında bulunan Amerikalılar var. Başkaları da var. Örneğin İspanyollar da orada. Katarlıların bir ekibi var. Ben oradayken Polonyalılar da deniz karakol uçaklarıyla NATO kapsamında bize destek olmak için gelmişlerdi. Yani değişik ülkeler NATO kapsamında gelebiliyor. Yani İncirlik'in hem NATO şapkası var hem milli. Bu anlaşmanın belli bir tarihi yok. Anlaşmalar zaman zaman güncelleniyor.  Bu iki ülke arasındaki ilişkilere bağlı. Her yıl denetlemeleri olur.

Amerikalıların oraya getirdikleri muharip uçaklarıyla muharebe görevi yapamazlar. Yapabilmeleri için mutlaka Türkiye'den izin almaları gerekiyor. Orada ancak belli şartlarda eğitim görevi yapabilirler.

ABD'NİN MUHARİP BİRLİĞİ YOK

İncirlik'in durumu çok yanlış biliniyor. Amerika'nın şu an İncirlik'te muharip herhangi bir birliği yok. Şöyle bir şey var: Adana İncirlik farklı bir yer. Dolar var. Adamlar oradaki üssü işletmek, oraya gelen personelinin ihtiyaçlarını karşılamak, faaliyetlerini yürütmek için sosyal tesisler kuruyor. Bunları da taşeron olarak Türk firmalarına yaptırıyor.

İncirlik, ABD askerlerinin kullandığı aktif bir üs değil. Kapatmıyorlar doğal olarak. Aldıkları bir hak var. Ama, soğuk savaş dönemindeki gibi kullanılan bir yer değil. Orada şöyle bir uygulama da var:  Amerikalıların oraya getirdikleri muharip uçaklarıyla muharebe görevi yapamazlar. Yapabilmeleri için mutlaka Türkiye'den izin almaları gerekiyor. Orada ancak belli şartlarda eğitim görevi yapabilirler.

BİZDEN HABERSİZ UÇUŞ YAPAMAZLAR

İncirlik bir Türk üssü. Amerikalılar orada misafir olarak bulunuyorlar ve sürekli Türklerin denetimindeler. Kurallara uygun olup olmadıkları her yıl sıkı bir biçimde denetleniyor. Şu anda da orada İran olsun ya da diğer harekatlar olsun, Türkiye Cumhuriyeti izin vermeden herhangi bir şekilde muharebe uçuşu gerçekleştiremezler.

