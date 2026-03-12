BIST 13.175
Limon fiyatı 100 TL'yi aştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Gümrük vergisi düşürüldü

Ticaret Bakanlığı, tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanması amacıyla limon ithalatında yüzde 54 olan gümrük vergisini yüzde 10 olarak yeniden belirledi. Fiyatı tezgahta 100 lirayı aşan limon için bu düzenleme 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Yerli üreticinin korunması için 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 54 gümrük vergisi uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini amacıyla ürünün üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Limon ithalatında vergi indirimi

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir. Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos itibarıyla yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir. Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

