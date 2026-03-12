BIST 13.175
Ustalığına güvendi, tıkalı gidere döktü hastanelik oldu

Ağrı'da tıkalı banyo giderini açmak için kullandığı lavabo açıcının temasıyla sağ bacağında 2. derece yanık oluşan yaşlı inşaat ustasının hastanede tedavisi sürüyor.

Ağrı'da yaşayan 79 yaşındaki 5 çocuk babası inşaat ustası Halis Uca, bir süre önce evindeki tıkalı banyo giderini lavabo açıcı kullanarak açmak istedi.

Tıkalı gidere döktüğü kimyasal lavabo açıcının geri sıçraması ve sağ bacağına temas etmesi sonucu Uca'nın bacağında yanık oluştu.

İlk başta doktora gitmeyen Uca, bacağındaki ağrının çoğalması üzerine başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Erzurum'a sevk edildi, yanık merkezinde tedaviye alındı

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve sağ bacağında 2. derece yanık oluşan Uca'nın tedavisi sürüyor.

Hasta Uca, gazetecilere yaptığı açıklamada, banyonun tıkalı giderini açmak için iki lavabo açıcı kullandığını söyledi.

Tıkalı gidere döktüğü lavabo açıcının bacağına temas ettiğini ancak ilk başlarda olayı çok önemsemediğini ifade eden Uca, "Tıkalı gideri açtık, iki gün sonra banyo yaptım, bacağımdaki ağrılar çoğaldı. Ağrı'daki hastaneye gittik, sonra Erzurum'a sevk ettiler. 7 gündür buradayız, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kimse lavabo açıcı kullanmasın, çok dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Uca, vücuduna temas eden lavabo açıcının çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını, deriye temasıyla derin yanıklara neden olduğunu anlattı. Başına gelen olaya üzüldüğünü belirten Uca, "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim." diye konuştu.

 "Bacağında his kaybı da var"

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın kendilerine geç geldiğini anlatarak, "Aslında amcamız ustalığına güvenerek lavabo açıcıyla tıkalı giderleri açmaya çalışınca lavabo açıcı suyla bacağına temas etmiş. Amcanın bacağında his kaybı da var, bunu da sonradan fark edince çocuklarına söylemiş ve yanığın ilerlediğini fark etmişler." dedi.

Nohutçu, bacağında 2. derece derin yanıklar oluşan hastanın tedavisinin güzel geçtiğini belirterek, kronik rahatsızlıkları nedeniyle yara iyileşmesinin biraz zaman alacağını dile getirdi.

Bu tarz kimyasal ürünlerin kullanımında mutlaka kullanım kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Nohutçu, aynı zamanda koruyucu gözlük, elbise ve eldiven kullanılmasını önerdi.

