Enpara Bank 267 ton karbon emisyonunu nötrledi

Enpara Bank, 'İklim Dostu Bankacılık' yaklaşımıyla, 2025'te hayata geçirdiği çalışmalar sonucu, dijital kanallarının kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarını, yenilenebilir enerji kaynaklı karbon sertifikalarıyla nötrledi.

Enpara Bank, geçen yıl hayata geçirdiği çalışmalar sonucu, dijital kanallarının kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarını, yenilenebilir enerji kaynaklı karbon sertifikalarıyla nötrledi.

Bankanın internet sitesi ve tüm dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlemlerden doğan enerji kullanımının çevresel etkisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan sertifikalar aracılığıyla dengelendi. Bununla beraber, bankanın müşterilerle fiziksel olarak temas ettiği noktalar olan kredi kartı ve banka kartlarının üretiminde kullanılan malzemelerden kaynaklanan emisyonlar da karbon sertifikaları aracılığıyla dengelendi.

Kart üretiminde kullanılan malzeme kaynaklı oluşan 40 ton, dijital kanallar üzerinden ortaya çıkan 227 ton, toplamda ise nötrlenen 267 ton karbon emisyonu, yaklaşık 4 bin 415 yetişkin ağacın yıllık olarak önlediği karbon emisyonuna denk geliyor.

Kurulduğu günden bu yana tamamen dijital bankacılık modeliyle faaliyet gösteren banka, yüzde 100 şubesiz ve uçtan uca dijital bankacılık uygulamalarıyla da doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Söz konusu kapsamda iklim dostu bankacılık hedefleriyle 2025'te toplam 11,3 milyon kağıt tasarrufu sağlayan banka, çevreci uygulamalarıyla iklim dostu bankacılık yaklaşımını ortaya koymaya devam ediyor.

