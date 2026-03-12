BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

Abone ol

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ramazanın rahmet ve bereket ikliminde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve ilim yayma camiası mensuplarıyla aynı iftar sofrasını paylaşmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının son günleri, bizlere ebedi azaptan kurtuluş müjdesinin hatırlatıldığı müstesna zamanlardır. Böylesi bir kurtuluş ikliminde gönüllerimizi birleştiren, kardeşliğimizi güçlendiren iftar sofralarının etrafında buluşmak büyük bir nimettir. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, milletçe birbirimize daha sıkı sarıldıkça Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz daha da sağlam adımlarla ilerleyecektir. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, bizleri ebedi azaptan kurtulan kullarından eylesin. Sofralarımızdaki bereketi, milletimizin birliğini daim kılsın."

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım - Resim: 0

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir
Bakan Şimşek: Öngörülerimizin üzerinde gerçekleşebilir
İsrail'i çılgına çeviren Türkiye gerçeği! İsrailli yazar yazdı: Asıl stratejik risk...
İsrail'i çılgına çeviren Türkiye gerçeği! İsrailli yazar yazdı: Asıl stratejik risk...
Türkiye'nin başına 20 milyon ödül koyduğu Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin başına 20 milyon ödül koyduğu Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Şamil Tayyar, Ak Parti'deki rahatsızlığı açıkladı! "Eski milletvekillerinin çoğunluğunun ..."
Şamil Tayyar, Ak Parti'deki rahatsızlığı açıkladı! "Eski milletvekillerinin çoğunluğunun ..."
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi son dakikada durduruldu
İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi
İstanbul’da barajlarda doluluk yüzde 45,95'e yükseldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ile "Global Lighthouse Network" ağına katıldı
Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı
Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı
Milli Parklar yasası çıktı! Artık ücretsiz giriş yok parasız girene 4 kat ceza var
Milli Parklar yasası çıktı! Artık ücretsiz giriş yok parasız girene 4 kat ceza var
Çocuklarda masum bir ateş ve bir paket cipsin bedeli diyaliz olmasın
Çocuklarda masum bir ateş ve bir paket cipsin bedeli diyaliz olmasın
Enpara Bank 267 ton karbon emisyonunu nötrledi
Enpara Bank 267 ton karbon emisyonunu nötrledi