69 çocuk tek anne... Valentina Vasilyeva’nın hikayesini duyunca inanamayacaksınız!

İnsan doğasının sınırlarını hayal ederken karşımıza çıkan öyle bir isim var ki, tüm tıbbi teorileri altüst ediyor: Valentina Vasilyeva... 18. yüzyıl Rusya’sında tek bir kadının tam 69 çocuk dünyaya getirmesi, kulağa imkansız bir efsane gibi gelse de tarihi kayıtlar ve Guinness Dünya Rekorları aksini söylüyor.

Vasilyeva, yaşamı boyunca hiç tekiz doğum yapmadan; 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz doğurarak imkansızı başardı. Toplamda 27 kez doğum masasına yatan bu mucizevi annenin, biyolojik kapasitenin çok ötesindeki akılalmaz hayat öyküsünü ve bu devasa ailenin sırlarını birlikte inceleyelim...