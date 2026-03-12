69 çocuk tek anne... Valentina Vasilyeva’nın hikayesini duyunca inanamayacaksınız!
Bazı tarihi gerçekler, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak "Bu kadarı da imkansız" dedirtiyor. 18. yüzyıl Rusya'sında yaşayan Valentina Vasilyeva, tam 27 farklı doğumda 69 çocuk dünyaya getirerek tıp tarihini adeta altüst etti. Guinness Dünya Rekorları’na "Dünyanın en doğurgan annesi" olarak adını altın harflerle yazdıran Vasilyeva’nın bu inanılmaz yaşam öyküsü, biyolojik kapasitenin sınırlarını sorgulatan, eşi benzeri görülmemiş bir mucize olarak kabul ediliyor.
İnsan doğasının sınırlarını hayal ederken karşımıza çıkan öyle bir isim var ki, tüm tıbbi teorileri altüst ediyor: Valentina Vasilyeva... 18. yüzyıl Rusya’sında tek bir kadının tam 69 çocuk dünyaya getirmesi, kulağa imkansız bir efsane gibi gelse de tarihi kayıtlar ve Guinness Dünya Rekorları aksini söylüyor.
Vasilyeva, yaşamı boyunca hiç tekiz doğum yapmadan; 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz doğurarak imkansızı başardı. Toplamda 27 kez doğum masasına yatan bu mucizevi annenin, biyolojik kapasitenin çok ötesindeki akılalmaz hayat öyküsünü ve bu devasa ailenin sırlarını birlikte inceleyelim...
TARİHE GEÇEN BİR DOĞURGANLIK HİKAYESİ
Dünya tarihinin en sıra dışı aile hikayelerinden biri Rusya’da yaşayan Valentina Vasilyeva’ya ait. Guinness Dünya Rekorları’na göre Vasilyeva, tarihte en fazla çocuk doğuran kadın olarak kayıtlara geçti. 18. yüzyılda yaşayan ve bir köylü ailesinin üyesi olan Vasilyeva’nın hayatı, bugün bile birçok kişiye inanılması güç gelen rakamlarla anılıyor.
27 DOĞUMDA 69 ÇOCUK
1707 yılında doğduğu ve 1782 yılında hayatını kaybettiği belirtilen Valentina Vasilyeva’nın toplamda 27 kez doğum yaptığı kaydediliyor. Ancak bu doğumların çoğu tekil değil, çoğul gebeliklerden oluşuyor. Kayıtlara göre Vasilyeva 16 kez ikiz, 7 kez üçüz ve 4 kez dördüz bebek dünyaya getirdi.
Bu doğumların sonucunda toplamda 69 çocuk sahibi oldu. Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise, doğan çocukların büyük bölümünün hayatta kalmayı başarması. Dönemin sağlık koşulları düşünüldüğünde bu durum oldukça sıra dışı kabul ediliyor.
AİLENİN TOPLAM ÇOCUK SAYISI 87
Valentina’nın eşi Feodor Vassilyev de tarihe geçen bu hikayenin önemli bir parçası. Shuya bölgesinde yaşayan çiftçi Feodor Vassilyev’in iki evlilik yaptığı biliniyor.
İlk eşi olan Valentina’dan 69 çocuk sahibi olan Vassilyev, ikinci evliliğinden de 18 çocuk sahibi oldu. Böylece toplamda 87 çocuğun babası olarak kayıtlara geçti. Tarihi belgelerde yer alan bilgilere göre, bu çocuklardan büyük çoğunluğu yetişkinliğe kadar yaşamayı başardı.