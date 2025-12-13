Özgür Özel açıkladı! DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü saat 12.00'de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kişilik DEM Parti heyetinin CHP'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Özel, İlke TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Asgari ücret ve bütçe görüşmelerine ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Artık bizim Meclisimiz, onların getirdiği rejime göre bir dekor. Milletvekilleri oyuncu, halk seyirci, demokrasi de adeta orada atılan bir tirat, yoksa bir karşılığı yok. Önce bu tespiti yapmak lazım. Bu bütçe, 'mış' gibi yapan bir bütçe. Bu bütçe, aslan payını iktidarın, iktidarın önceliklerinin, büyük holdinglerin, şirketlerin, onların vereceği vergilerin affedildiği ama diğer taraftan veya büyük teşviklerin, kamu özel işbirliklerine büyük paraların, yap-işlet-devretlere büyük paraların aktarıldığı ama emeğin ve emekçinin ve emeklinin hakkını alamadığı bir bütçe bu."

Asgari ücretin geçen sene ağır yara aldığını savunan Özel, "Aslında 30 bin lira olması gerekiyordu, 22 bin lirada kaldı. Bu 22 bin liranın üzerine artık TÜRK-İŞ'in de katılmayı reddettiği Asgari Ücret Komisyonunda oturup bir tiyatro yapacaklar ve 27-28 bin liralık bir asgari ücret belirleyecekler." ifadesini kullandı.

Özel, bazı sektörlerde özellikle asgari ücretin, alan için çok düşük, veren için çok fazla olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bunun için hükümetin devreye girip ki biz kanun teklifimizi de sunduk, sektöre ve çalışan sayısına göre, örneğin tekstilde işçi çalıştıranlar ya da 1 ile 10 arasındaki küçük esnaf için 10 bin 140 lira, bir gruba 8 bin 100, bir gruba 5 bin 400 lira sosyal güvenlik primi desteği vadediyoruz. O da şu, eğer tekstilde belli bir sayının altında işçi çalıştırıyorsa 10 bin 140 lira eksik sigorta ödüyor, yani asgari ücret veren için 28 bin, alan için 38-39 bin lira oluyor. Devlet yapacaksa bunu yapacak. Erdoğan çıkmış 'Kefenin cebi yok.' Ben asgari ücreti 28 belirledim ama bu asgari, varsın onlar 35 versin. Hangi sermaye, hangi işveren der, bir de bu piyasa rekabet şartlarında, babasının hayrına asgari ücrete zam yapar? Yok öyle bir şey. Ondan sorumluluktan kaçmak için meseleyi karşıya yansıtıyor. Siyasi bir akrobasi yapıyor, buna milletin karnı tok."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davaya ilişkin soru soru üzerine Özel, "Hukuken yapılacak her şeyi yaparız ama bir kez artık zemin hukuk zemini değil. Bugün rejim ve rejimin aparatı bize diyor ki, bakın iddianame boş olabilir veya yargılamanın sonunda siz beraat edecek olabilirsiniz, benim öngördüğüm yargılama süresi 14 yıl diyor adam. Böyle bir şey olabilir mi?"

Özel, soruşturma kapsamında gizli tanık "İlke"nin tanıklıktan vazgeçtiğini duyurdu. CHP'nin kapatılması yönündeki soru üzerine Özel, Türkiye'de bütün parti kapatmalarının utanç verici işler olduğunu dile getirdi.

Özel, "partileri millet açar, millet kapatır" anlayışına sahip olduklarını vurgulayarak "Bizim partimizi Kenan Evren kapatmaya kalktı, halk kapıdaki zincirleri kırdı, açtı, malını mülkünü de iade etti. Denemesi bedava, CHP demir leblebi gibidir, öyle ısırmaya çalışanın dişini kırar. O yüzden bütün darbeciler buna tenezzül etmişlerdir ama bu bir tenezzül meselesidir, teşebbüs meselesidir, sonuçlarına yapanlar katlanır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, mitinglerdeki kendi adaylık sloganlarının hatırlatılması üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun 15,5 milyon oyla belirlenmiş halkın adayı olduğunu vurgulayarak görevinin yalnızca seçimi kazanacak doğru adayı belirlemek olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normal zamanda aday olamayacağını, bu nedenle erken seçim çağrısı yaptıklarını söyleyen Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Özel, sürecin açık ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkati çekerek "Heyet bizden de randevu istiyor. Salı günü saat 12.00'de heyet bizi de ziyaret edecek. Pervin Hanım ve üç kişilik heyet, Cumhuriyet Halk Partisine gelecekler." dedi.

"Dış politika açısından bakıldığında Hakan Fidan'ın ve bu iktidarın, Suriye'de ne olacağını dikte eden bir dil kullandığını görüyoruz. Siz Ana Muhalefet Partisi lideri olarak, tabii ki güvenlik kaygıları olabilir bir ülkenin vesaire ama bir iktidarın kullandığı dilin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Sorunuza samimi cevabım, tek dilli bir iktidar yok. Vallahi İbrahim Kalın'da öyle bir dil yok. Hakan Fidan'da öyle bir dil var. Hakan Fidan AK Parti'de başka bir şeyi temsil ediyor. İbrahim Kalın başka bir şeyi temsil ediyor. Hatta damat başka bir şeyi, Bilal Erdoğan başka bir şeyi temsil ediyor. Attıkları her adımda, içeride ve dışarıda, parti içinde, parti dışında, ülke dışındaki ittifakta Erdoğan sonrasının hesapları var."