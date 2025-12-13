Kapalı zarf açıldı! TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türk-İş'in masaya oturmama kararını sürdürmesi nedeniyle işçi temsilcileri olmadan toplandı. Türk-İş'in bakanlığa kapalı zarfla ilettiği taleplerin kabul edilmesi halinde asgari ücretin kaç paraya yükseleceği hesaplandı. İşte kapalı zarftaki o rakam...
Türk-İş, geçen yıl aldığı kararı hayata geçirerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı. Böylece komisyon, ilk kez işçi temsilcileri olmadan, hükümet ve işveren tarafının katılımıyla toplandı. İkinci toplantının 18 Aralık'ta yapılması beklenirken, Türk-İş'in kapalı zarfta ilettiği asgari ücret talebi ortaya çıktı.
TALEPLER KAPALI ZARFLA BAKANLIĞA SUNULDU
Türk-İş, toplantıya dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a kapalı bir zarf içinde taleplerini iletti. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından sunulan mektupta, zam oranı ya da talep edilen asgari ücrete dair herhangi bir rakamsal ifade yer almadı.
ENFLASYON KAYBI VE YAŞAM MALİYETİ VURGUSU
Mektupta, asgari ücretliden emekliye kadar çalışma hayatındaki birçok soruna dikkat çekildi. Türk-İş, asgari ücrette öncelikle geçen yıl telafi edilmeyen yüzde 14,38'lik enflasyon kaybının karşılanmasını istedi. Bunun ardından gıda, ulaşım, kira ve eğitim kalemlerindeki yüksek fiyat artışlarının ücretlere yansıtılması talep edildi. Ayrıca ekonomik büyümenin yarattığı refah artışından işçilerin de pay alması gerektiği vurgulandı.
İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda işçi kesiminin komisyona katılım sağlayıp sağlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.