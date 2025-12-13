Kapalı zarf açıldı! TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi belli oldu

TALEPLER KAPALI ZARFLA BAKANLIĞA SUNULDU

Türk-İş, toplantıya dakikalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a kapalı bir zarf içinde taleplerini iletti. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar tarafından sunulan mektupta, zam oranı ya da talep edilen asgari ücrete dair herhangi bir rakamsal ifade yer almadı.