HABER /  DÜNYA

İsrail'in katılmasına tepki! Eurovision birincisi ödülünü geri verecek

Anadolu Ajansı
1994 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak, ödülünü geri gönderme kararı aldığını duyurdu.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyasının (IPSC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, McGettigan'ın, kararını açıkladığı video paylaşıldı.

McGettigan, İsrail'in 2026'daki yarışmaya dahil edilmesini protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı alan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo'ya destek verdi.

McGettigan, "Bu nedenle, Nemo'yu desteklemek için ben de ödülümü EBU'ya (Avrupa Yayın Birliğine) iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994'te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim." diye konuştu.

Nemo, dün İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılmasına izin verilmesine tepki olarak aldığı ödülü geri göndereceğini duyurmuştu.

 İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda Eurovision'dan çekilme kararı almıştı

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları, kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

