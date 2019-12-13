Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin ismi canlı yayında açıklanıyor

Türkiye’nin uzun zamandır merakla beklediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi bugün resmen kuruluyor. Davutoğlu yeni partinin ismini ve ekibini saat 10:00’da canlı yayında ilan edecek.

Son günlerin en çok konuşulan ismi Ahmet Davutoğlu bugün nihayet partisini kuruyor. Davutoğlu canlı yayında partisiyle ilgili tüm detayları anlatacak.

Saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak

Partinin kuruluşu, ismi, logosu Ankara'daki Bilkent Oteli'nde saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

Davutoğlu ve kurmayları, “Gelecek Partisi” ismini verdikleri yeni partilerinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı bulunacak.

Kurucular kurulunun sadece 15'i kadın

154 isimden oluşan listede sadece 15 kadının yer alması dikkati çekti. Kadın kurucu üyelerin büyük bölümü, daha önce AK Parti teşkilatlarında görev yapmış isimlerden oluştu.

Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü partiye katıldı

Yeni partinin kurucu ekip içerisindeki kadın isimlerden Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin öne çıktı.

Parti başvurusu dün yapıldı

Davutoğlu'nun yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığı’na yapıldı. Başvuruyu bakanlığa iletmek için gelen heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24’üncü Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.

154 kişilik kurucular kurulu listesi

Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin 154 kişilik Kurucular Kurulu listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Ahmet Davutoğlu yer aldı. Listede gazeteciler Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak ile AK Partili eski isimler Cuma İçten, Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ ve bir dönem YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan'ın yer alması dikkat çekti. Listede AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da listede yer aldı.

Başkanlık yerine parlamenter sistem

Ahmet Davutoğlu ittifaklara şimdilik sıcak bakmıyor. Hedefini 50+1 alarak tek başına iktidar gelmek olarak belirledi. İktidara geldiği taktirde ise başkanlık sistemi yerine yeni bir parlamenter sistem hedefliyor. Bu sistemin Almanya, Fransa, Hollanda karışımı olması planlanıyor.

Partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor

Davutoğlu ilk planda siyasi partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor. Fakat bir erken seçim söz konusu olursa ve partinin seçime katılamama ihtimali ortaya çıkarsa, vekil transferi yapacak. İddiaya göre İYİ Parti ile HDP saflarından Davutoğlu’nun partisine geçmek isteyenler var.