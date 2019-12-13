CHP Miletvekili Sezgin Tanrıkulu şehit taziye çadırında

Sezgin Tanrıkulu PKK terör örgütünün alçakça saldırısında şehit düşen Jandarma Astsubay Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da kurulan taziye çadırına ziyarette bulundu.

Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen Jandarma Astsubay Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da taziye çadırı kuruldu.

Taziye cadırına gidenlerden biri de terör operasyonlarını sıklıkla eleştirmekle gündem olan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

CHP'li Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarını eleştirirken sık sık kullandığı sosyal medya hesaplarında taziyeyle ilgili tek satır yazmaması dikkatlerken kaçmadı.

Fotoğraflar, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal tarafından Twitter'da paylaşıldı.