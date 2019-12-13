Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar'dan Erdoğan ile ilgili küstah sözler

Ahmet Davutoğlu yönetiminde yeni kurulan ‘Gelecek Partisi’nin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar'ın, Erdoğan'a diploma göndermesi yapması firari FETÖ'cüleri mest etti.

Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan ‘Gelecek Partisi’ni düzenlenen basın toplantısı ile tanıtırken en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar'ın sözleri tepki çekti.

Basın toplantısının en çok konuşulan ismi, ABD'ye yaşayan partinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar oldu. 17 yaşında lisans eğitimini ABD'de tamamlamasıyla tanınan 22 yaşındaki Günaçar, eleştiri oklarının hedefinde.

"En azından diploması var"

Günaçar'ın "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" yanıtı gündem oldu.

Kibir budalası olmakla suçlandı

Erdoğan'ı aşağılayan Günaçar'ın kibirli konuşması sosyal medyada çok konuşuldu.

Çoluk çocukla yola çıkılmaz

FETÖ'cüler çok sevindi

Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan, Küküçükarslan da bu açıklamaya dört elle sarılarak "En azından Davutoğlu'nun gerçek bir diploması var" paylaşımını yaptı.

"Hırs ve öfke gözünüzü karartmış"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Adem Yavuz Arslan'ın paylaşımını ve Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan İsmail Günaçar'ın "En azından diploması var kendisinin" sözlerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gördünüz mü kimlerle yan yana durduğunuzu? Hayır, bence hâlâ göremediniz, zira hırs ve öfke gözünüzü karartmış..."

Erdoğan'ın avukatı İnal: Bu terbiyesizlerle mi iktidar hedefliyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal da Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan İsmail Günaçar'a yüklendi:

"Davutoğlu’nun en genç Kurucular Kurulu Üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var...

Yazıklar olsun, bu terbiyesizlerle mi iktidar hedefliyorsunuz?

Bir bölenden başka özelliğiniz yok,mevcut muhaliflerin aynısısınız,zerre bir ehemmiyetiniz olmayacak gözümüzde..."