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Tapuda yeni dönem başladı! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Tapu müdürlüklerine gitmeden; tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kayıtları yeni yılın ilk yarısından itibaren 'e-Devlet' üzerinden alınabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında "tapu senedi, ipotek belgesi, taşınmazın tapu kaydı ve hisseli taşınmaz tapu kaydı" belgelerinin "e-Devlet" üzerinden alabilmesi için çalışma başlattı.

Elektronik ortamda resmi belgeler temin edilebilecek

Mevcut 4 belge resmi geçerlilikleri olabilmesi için tapu müdürlüklerinden alınıyordu. "e-Devlet"e dahil edilecek işlemlerle vatandaşlar tapu müdürlüklerine işlem başvurusunda bulunmadan elektronik ortamda resmi belgelerini temin edebilecek.

Söz konusu belgeler gelecek yılın ilk yarısında artık tapu müdürlüklerine gidilmeden "e-Devlet" üzerinden alınacak.
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