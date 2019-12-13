Bu pirzola 7.2 milyar liraymış! Nusret Gökçe muza inat fiyat biçti!

Amerika'nın Miami şehrinde düzenlenen Art Basel Sanat Festivali'nde adece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserine 120 bin dolara alıcı çıktı. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan post-modern eser, Miami'deki bir süpermarketten alınan bir adet muz ve 15 santim uzunluğunda bir koli bandından oluşuyor.