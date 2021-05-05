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Afrin'de iftar öncesi terör saldırısı 5 çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı
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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 5 çocuk yaralandı.

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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

İftar öncesi düzenlenen terör saldırısında aracın çevresinde oynayan 5 çocuk yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken; çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.
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