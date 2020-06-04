Adem Ljajic: Şampiyonluk iddialarımız sürüyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, matematiksel olarak şampiyonluk iddialarının sürdüğünü dile getirirken teknik direktör Sergen Yalçın'dan frikik konusunda bir şeyler öğrenmeye çalıştığını dile getirdi.

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Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, kalan 8 haftada zafere ulaşmak için çalışacaklarını söyledi.

Şampiyonluk iddialarının bitmediğini belirten 28 yaşındaki hücum oyuncusu, "8 haftada kesinlikle matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz şansımızı denemek istiyoruz. 8 maça tek tek bakıp sahaya çıkacağız ve hepsini kazanmak için oynayacağız" dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a da değinen Ljajic, "Frikik konusunda yeteneği ortada ama aramızda fark var. O solaktı ben sağ ayaklıyım. Kesinlikle kendisinden öğreneceğim hatta kopyalayacak, çalacak şeylerim olduğunu düşünüyorum. Kendisinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Adem Ljajic'in diğer açıklamaları şöyle:

"Uygulama gereği Türkiye'de döndüğümüzde öğrenci yurtlarına yerleştirildik. Kaldığımız yerlerin standartları da gayet iyiydi diyebilirim. Odalar iyi bir oteli aratmayacak durumdaydı. Orada bizimle ilgilenen görevlilere ve yetkililere teşekkür ediyorum.

"Kartal pençesi hareketi bana keyif veriyor"

Beşiktaş'ta ilk golümü attıktan sonra kartal pençesi yapmıştım. Orada Beşiktaş'a olan sevgimi, saygımı göstermek istemiştim ve ondan sonra da öyle kaldı. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'ın simgesi olan kartal pençesini gollerimden sonra yapmak bana da büyük keyif veriyor."