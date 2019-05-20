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Adebayor: “Sen kimsin” diyerek beni itti

İhlas Haber Ajansı
Adebayor: “Sen kimsin” diyerek beni itti

Başakşehir’in Togolu golcüsü Adebayor, “Fatih Terim ve diğer koç, Robinho ve bana doğru hareketlendi. Sakin olmaları gerektiğini söyledik. Takımın yedek kalecisi bana “Sen kimsin” diyerek beni itti.'' dedi.

Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir’de Togolu golcü Adebayor maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemediğini söyleyen Adebayor, “Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray şampiyon oldu” dedi.

“Sen kimsin” diyerek beni itti
İlk yarıda yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Adebayor, “Fatih Terim ve diğer koç, Robinho ve bana doğru hareketlendi. Sakin olmaları gerektiğini söyledik. Takımın yedek kalecisi bana “Sen kimsin” diyerek beni itti. Ben her zaman Fair-Play içinde olacağımın sözünü vermiştim ve öyle de yaptım” açıklamalarını yaptı. 

“Futbolda her şey mümkün” 
Kariyeriyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Adebayor, “Önümüzdeki sezon kariyerimle ilgili bir şey bilmiyorum. Eve gidip uyuyacağım. Sonra ailemle konuşacağım. Burada mutluyum ama belki kalacağım belki de bu son maçım olacak. Futbolda her şey mümkün” dedi. Maçla ilgili olarak da konuşan Adebayor, “İlk 45 dakikada biz şampiyonduk, ama ikinci 45 dakikada rakip şampiyon oldu. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Alanyaspor maçıyla birlikte iyi bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

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