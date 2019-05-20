Sevcan Orhan Hasan Şaş aşkı bitti mi tam nişanlanacakken...

Sevcan Orhan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından sevenleri hayatını araştırmaya başladı. Aslen Erzincanlı olan ve 36 yaşında olan Sevcan Orhan 2006 yılında bağlama ustası Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Uzun süre Hasan Şaş ile birlikyte olan Sevcan Orhan ayrıldıklarını duyurmuştu. Peki Sevcan Orhan kimdir, ailesi ve merak edilenler...

Sevcan Orhan'a ne oldu, hastalığı ne ve Sevcan Orhan kanser mi oldu soruları bir anda gündem oldu. Onur Akay sosyal medya hesabında ünlü türkücü Sevcan Orhan'ın Videotorakoskopi operasyonu geçirdiğini ve 2 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurması üzerine tüm dikkatler Sevcan Orhan'a çevrildi. Peki 36 yaşındaki ve aslen Erzincanlı olan Sevcan Orhan kimdir, son durumu nasıl, kanser mi oldu? 2006 yılında Ümit Yılmaz ile evlenen Sevcan Orhan ile Hasan Şaş ilişkisi devam ediyor mu?

Onur Akay, ''Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim.'' ifadelerini kullandı..

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte Belenkoğulları'nın açıklaması:.

''Sanatçımız Sevcan Orhan Etiler'de bir hastanede gerçekleştirilen detaylı tetkiklerden sonra 15/05/2019 tarihinde Prof.Dr. Celalettin Kocatürk yönetiminde başarılı bir ''Videotorakoskopi'' operasyonu geçirmiştir. Tedbir amaçlı iki gün yoğun bakım servisinde gözlem altında tutulan Sevcan Orhan, sağlık durumundaki olumlu gelişmeler neticesinde ''Normal yatan hasta'' birimlerine alınmıştır..

SEVCAN ORHAN KİMDİR: Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.