ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci sona erdi Taliban kutlamalar yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bu haber sonrası Taliban'ın kutlamalara başladığı belirtildi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) Amerikan askerlerini ve diplomatik personelini taşıyan son uçağın Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu.

General McKenzie, Pentagon'daki basın bilgilendirme toplantısında, "Afganistan'dan çekilişimizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşları, üçüncü ülke yurttaşları ve savunmasız Afganların tahliye edilmesi görevinin sona erdiğini bildirmek için buradayım. Son C-17, Hamid Karzai Havalimanı'ndan bu öğleden sonra Doğu yakası zaman dilimine göre saat 15.29'da havalandı" ifadelerini kullandı.

"Diplomatik misyon devam ediyor"

Frank McKenzie, askeri tahliye operasyonu biterken, ABD'nin diplomatik tahliye misyonuna ise devam edeceğini belirtti. McKenzie, "ABD vatandaşları ve ülkeden ayrılmak isteyen hak sahibi Afganların tahliyesi güvence altına almak için diplomatik misyon devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Hamid Karzai Havalimanı'nda Taliban üyeleri havaya ateş açarak kutlama yapıyor. Rusya merkezli Russia Today muhabiri Murad Gazdiev, Taliban'ın başkent Kabil'de de kutlamalara başladığını aktardı.

20 yıllık süreç...

Amerikalı komutan, Afganistan misyonunun ucuz bir görev olmadığını belirterek, 20 yıllık süreçte 2 bin 461 Amerikalı ve sivilin hayatını kaybettiğini, 20 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

McKenzie, "Muhtemelen benden gelecek hiçbir söz hizmet edenlerin fedakârlıklarının ve başarılarının tam anlamıyla ölçüsünü yansıtır, ne de şimdi onların hissettiklerini... Fakat oğlum ve ben bunun bir parçası olduğumuzdan ötürü gurur duyduğumu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Amerikalı General, ABD'ye ve koalisyona ait hava araçlarının 123 binden fazla sivilin tahliyesini gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.