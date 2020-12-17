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ABD yeni aşı satın almadan Pfizer/BioNTech dozlarını yüzde 40 artırabilecek

ABD'li eczacılar, ülkede Pfizer/BioNtech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşısının kullanılmaya başlamasından kısa bir süre sonra şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Uzmanlar, bazı beş dozluk mRNA aşısı flakonlarının altı, hatta yedinci kişi için yeterli miktarda aşı içerdiğini açıkladı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ise şişelerde kalan dozların kullanımını onayladığını ve bu şekilde sınırlı olan BioNtech/Pfizer aşısı arzını yüzde 40 oranında artabileceğini duyurdu.

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The Guardian’da yer alan habere göre; ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer/BioNTech’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşısının şişelerinde eczacılar tarafından tesadüfen bulunan ekstra doz aşıların  kullanılabileceğini ve ABD’deki bu durumun ilacın arzını potansiyel olarak yüzde 40 artırabileceğini ifade etti.

FDA kılavuzunda yenilemeye gitti

Söz konusu duyuru, eczacıların bazı aşı şişelerinin fazladan iki doza kadar yeterli sıvı içerdiğini keşfetmelerinin ardından geldi.

FDA, bu kapsamda bir flakonun sadece beş doz içerdiğini belirten kılavuzunda yeniliğe gitti.

Bir FDA sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Halk sağlığı acil durumu göz önüne alındığında FDA, flakonlardan elde edilebilen her tam dozun (altıncı, hatta muhtemelen yedinci) kullanılmasını tavsiye ediyor. Aşı üreticilerinin şişeleri kapasitesinin üstünde doldurması yaygın rastlanan bir durum. Ancak kontaminasyon nedeniyle birden fazla falakondan kalan aşılar birbiriyle karıştırılmamalı" ifadelerini kullandı.

PFIZER karşı çıktı

Pfizer ise FDA’nın tavsiyesini onaylamadığını açıkladı.

Pfizer'in sözcülerinden Sharon Castillo, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Beş doz çıkarıldıktan sonra şişede kalan aşı miktarı, kullanılan iğne ve şırıngaların türüne bağlı olarak değişebilir. Aşılar bizim hazırladığımız çok dozlu şişelerin kullanımına ilişkin yönergelere uygun olarak yapılmalı" açıklamasını yaptı.

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