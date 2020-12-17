Vatikan'da Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen heykeller kriz yarattı

Vatikan'da Hz. İsa'nın doğumunun anlatıldığı sahnede yer alan heykellerin astronota benzetilmesi Hristiyan alemini kızdırdı.

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Vatikan’da Hıristiyan aleminin kutladığı 25 Aralık'taki Noel öncesi geleneksel olarak St. Peters Square’e Hz. İsa’nın doğuşunun heykellerle anlatıldığı bir sahne kuruldu. Noel sahnesinde yer alan ve Hıristiyan aleminin dinsel figürlerini temsil eden heykeller, bu yıl farklı bir bakış açısıyla seçildi. 52 parçalık bir koleksiyonun parçası olan heykeller, astronotlara benzetildiği için eleştirilere neden oldu.

"Vatikan'ın utanç verici Sci-Fi kreşi"

The Catholic Herald gazetesi, Noel Sahnesi için 'komik ve bir o kadar da berbat' ifadelerini kullandı. Gazetede yer alan 'Vatikan'ın utanç verici Sci-Fi kreşi' başlıklı makalede, bu yılki heykel seçimi sert dille eleştirildi.