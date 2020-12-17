Paris Belediyesine kadınlara öncelik verdiği için 110 bin avro ceza

Fransa hükümeti, Paris Belediyesine ilginç bir ceza verdi. 2012 yılında çıkan 'atanan memurlarda cinsiyet dengesi' yasası kapsamında Paris Belediyesinin 2018 yılında üst düzey yöneticilerde cinsiyet eşitsizliği yaptığı açıklandı. Belediyeye çalışan 16 üst düzey yöneticiden 11'inin kadın olması sebebiyle 110 bin avro (yaklaşık 1 milyon TL) ceza kesildi.

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Fransa’da 2012 yılında yürürlüğe giren 'atanan memurlarda cinsiyet dengesi' kapsamında başkent Paris’in Belediye Başkanı'na para cezası verildi.

'2018 yılında belediyeye atadığı üst düzey yöneticilerde cinsiyet dengesinin korunmaması' olarak nitelenen ceza sonrası Paris Belediyesi, 110 bin avro (yaklaşık 1 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

"Cezadan mutluluk duyuyorum" Le Monde’nin haberine göre; ulusal kuralların çiğnenmesi olarak nitelenen cezaya muhalefet partisinden belediye başkanı olan Anne Hidalgo, "Karar saçma ama para cezasına çarptırıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Cezayı öğrendiğimde sevinçten gözlerim doldu" şeklinde konuştu. 2018 yılına dair karara göre; Hidalgo’nun üst düzey 16 yöneticiden 11’ini kadın, 5’ini ise erkek olarak atadığı ve görevlerin yüzde 69’unun kadınlara verildiği için cinsiyet eşitliğini gözetmediğinin altı çizildi.

"Daha fazla kadının atanmasını sağlamalıyız"

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde yeniden seçilen Hidalgo, "Bu ceza açıkça saçma, adaletsiz, sorumsuz ve tehlikelidir. Evet, bir gün eşitliğe ulaşmak için tempoyu arttırmalı ve erkeklerden daha fazla kadının atanmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Saçma kural yürürlükten kaldırıldı"

İktidar La Republique En Marche partisinden Fransa Kamu Hizmetleri Bakanı Amelie de Montchalin, para cezasının 2018 yılı için kesildiğini kabul ederken, "2012’den bu yana yürürlükte bulunan eşitlik konusundaki bu saçma kural yürürlükten kaldırıldı" şeklinde konuştu.