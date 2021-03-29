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A Milli Futbol Takımı'nda 3 pozitif vaka

A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

İspanya'nın Malaga kentinde oynanan maçın ardından İstanbul'a dönen ekibe Kovid-19 testi yapıldı. Semptomu olmayan 3 oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.

Letonya maçı için yapılacak testin ardından oyuncuların durumu netlik kazanacak. Test sonuçlarını tekrar pozitif çıkması halinde 3 futbolcu milli takım kadrosundan çıkartılacak.

A Millilerin elemelerde oynadığı ilk maç olan Hollanda karşılaşması öncesi Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncu kamptan ayrılmıştı.

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