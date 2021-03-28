BB Erzurumspor'da 5 gün önce göreve getirilen İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal'ın yerine 5 gün önce göreve getirilen İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.Abone ol
Sözleşme imzalayarak takımın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampına katılan ve 5 gün boyunca takımı çalıştıran İsmail Kartal, yönetime istifasını sundu.
Takımdan önce Erzurum'a gelerek kulüp tesislerinde başkan Ömer Düzgün ile görüşen Kartal, "Enerjim, motivasyonum yok" gerekçesiyle görevinden ayrılmak istediğini bildirdi.
İsmail Kartal'dan gelen şok talep karşısında şaşıran ve nedenlerini sorgulayan başkan Düzgün, tecrübeli teknik adamdan tatmin edici bir cevap alamasa da Kartal'ı kararından geri döndüremedi.
BB Erzurumspor'u bu sezon çalıştıran teknik adamlar:
Mehmet Özdilek
Hüseyin Çimşir
Mesut Bakkal
İsmail Kartal