Aksaray'da 80 yaşındaki adam balkondan düşüp öldü

AKSARAY'da Kaşif Öztürk (80), hava almak için çıktığı 5'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu öldü. Yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk, eşinin kanlar içindeki cansız bedenini kaldırımda görünce bayıldı. Öztürk'e olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

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AKSARAY Ereğlikapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 8 katlı binanın 5'inci katında oturan tansiyon ve şeker hastası Kaşif Öztürk (80), hava almak için çıktığı balkondan aşağı baktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yakında kısıtlama nedeniyle denetim yapan polise haber verdi. Öztürk'ü kanlar içinde bulan polis de sağlık görevlilerini çağırdı.

Bu sırada yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk ise eşini kanlar içinde kaldırımda yatarken bulunca baygınlık geçirdi. Kaşif Öztürk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fenalaşan Sultan Öztürk'e de ambulansta müdahale edildi.

Öztürk'ün olayı duyup gelen yakınları da sinir krizi geçirdi. Kaşif Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.