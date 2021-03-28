Koronavirüs aşısı olan Rusya Devlet Başkanı Putin, neler yaşadığını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısı olmuştu. Yaşadıklarını anlatan Putin, "sadece kaslarımda hafif bir ağrı hissettim ertesi gün" diye konuştu.

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Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısını olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı olduktan sonra yan etki hissettiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı. Putin, “Koronavirüs aşısı olduktan sonra sadece kaslarımda hafif bir ağrı hissettim ertesi gün. Ayrıca iğnenin vurulduğu noktada da rahatsız bir hissiyat vardı” ifadelerini kullandı.

"Yaz mevsimi sonunda sürü bağışıklığına ulaşacağız"

Interfax haber ajansının aktardığı haberde, Rus lider Rusya’nın bu yaz mevsiminin sonunda sürü bağışıklığına ulaşacağına inandığını söyledi. Putin, sürü bağışıklığı kazanıldıktan sonra pandemiyle ilgili bütün yasak ve kısıtlamaların kaldırılacağını da dile getirdi.