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HABER /  POLİTİKA

Tartışmalar devam ederken AK Parti kongresine kaç kişinin katıldığı belli oldu

Koronavirüste vaka sayılarının yükselişe geçtiği dönemde salgın tedbirlerine uyulmamasıyla eleştirilen AK Parti kongresine 17 bin kişinin katıldığı belirtildi.

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Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" bölümünde yayımlanan yazıda, "AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın eleştirilere karşı söylediği, 'Bir kilometrekarelik alanda inanın yatay çekimde, insanlar adeta üst üste binmiş gibi gözüküyor' sözleri de tartışmayı büyüttü. Peki sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan kongreye kaç kişi katıldı? AK Partili yetkililerden edinilen bilgiye göre 81 ilden delegelerin yanı sıra partililerin de izleyici olarak katıldığı kongrede yaklaşık 17 bin kişi vardı." ifadelerine yer verildi.

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