Ermenistan'dan Rus barış gücü açıklaması: Dağlık Karabağ'da mümkün olduğunca uzun kalmasını umuyoruz

ERMENİSTAN Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da mümkün olduğunca uzun kalmalarını umduklarını belirterek barış gücünün istikrar anlamına geldiğini söyledi.

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Ermenistan devlet televizyonu Pervıy Kanal'a konuşan Grigoryan, "Görevimiz, barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da daha uzun kalmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Barış gücünün çok daha uzun süre kalacağına dair öngörüde bulunma imkanı sunan emareler mevcut" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim için çok önemli"

Söz konusu emarelerin Karabağ'da inşa edilen altyapı tesisleri ile küresel süreçler olduğunu kaydeden Grigoryan, "Uzun vadeli görevlerimizi nasıl yerine getireceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Uzun vadeli görevleri yerine getirmek için ana ön koşullardan biri barış gücünün kalmaya devam etmesi. Bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Barış gücünün varlığı, istikrar anlamına geliyor"

Grigoryan, güvenlik konusunda istikrarın sağlanması için buna ihtiyaç olduğunu kaydederek "Barış gücünün varlığı, istikrar anlamına geliyor. Barış gücü bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyorsa, biz de bu doğrultuda çalışmalıyız. En iyi seçenek bu" diye ekledi.

Ayrılırsa Erivan ne yapacak?

Grigoryan, barış gücünün bölgeden ayrılması durumunda Erivan'ın ne yapacağı sorusu karşısındaysa "Bu durumda yeni çözümler üzerine düşünmemiz gerekecek" yanıtını verdi.