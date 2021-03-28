İltihaplı romatizma belirtileri tedavisi nasıl olur omuz eklemlerinde ağrıya yol açıyor

İltihaplı romatizma, romatizma hastalıklarını adlandırmak için kullanılır. Diz ve omuz gibi eklemlerde ağrıya yol açan iltihaplı romatizma neden olur? Tedavisi nasıldır? Bu soruların yanıtları haberimizde.

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Kas ve eklem problemleri günümüz toplumlarında oldukça sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında geliyor. Yaşam süresinin uzaması, sağlık hizmetlerinin gelişmesi gibi nedenlerle iskelet sistemine ait rahatsızlıkların görülme sıklığında da artış yaşanmıştır. İltihaplı romatizma da bu hastalıklardan biri. İltihaplı romatizmaya dair merak ettikleriniz haberimizin devamında...

İltihaplı romatizma nedir?

İltihaplı romatizma veya romatoid artrit; başta vücuttaki eklem dokuları olmak üzere, çeşitli organ ve bölgelerde oto-immün mekanizmalar yoluyla hasara ve rahatsızlığa yol açan kronik bir romatolojik hastalıktır. Klinikte özellikle eklem iltihaplanmasına bağlı eklem ağrıları, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve eklem yapısında deformite ile tanınır. Bunun yanında iltihaplı romatizma, diğer romatolojik hastalıklarda olduğu gibi vücudun başka dokularında da rahatsızlıklara yol açarak farklı klinik bulgulara da neden olabilir.

İltihaplı romatizma belirtileri

- Başta el ve ayak bileği, birinci el ve ayak parmak eklemleri, diz eklemi veya omuz eklemi olmak üzere eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık, eklem hareketleriyle birlikte hassasiyet ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

- Özellikle sabah uykudan sonra kötüleşen, istirahat sonrası eklemlerde tutukluk

- Eklem yapılarında deformiteler

- Halsizlik – yorgunluk ve iştah kaybı

- Gözlerde görme kaybı, ağrı, kızarıklık veya kuruluk

- Nefes darlığı, öksürük veya göğüs ağrısı

- Çarpıntı, göğüs sıkışması, çabuk yorulma gibi kalp ile ilişkili problemler

- Ağız kuruluğu ve ağız içi tekrarlayan aft yaraları

- Ciltte solukluk, kuruluk veya döküntü

İltihaplı romatizma tedavisi nasıl olur?

Hastalık şiddetine bağlı olarak gerekli tedavi planlamaları yapılır. Mevcut klinik yaklaşımda iltihaplı romatizmanın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavide asıl hedeflenen hastalık belirtilerinin kontrol altına alınması, alevlenmelerin azaltılması ve doku hasarının gelişmesinin önlenmesidir. Tedavi ile hastanın semptomları giderilir ve hayat kalitesi önemli ölçüde yükseltilir. Yine tedavi komplikasyon gelişimini azaltarak, hastanın yaşam süresine katkıda bulunur.

Bu doğrultuda hastalığı modifiye edici ilaçlar olarak bilinen hidroksiklorokin, metotreksat, azatioprin gibi ilaçlar, anti-inflamatuvar ilaçlar, kortikosteroidler ve antikor yapıdaki biyolojik ajanlar tedavide sıklıkla kullanılır. Yine yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının kazanılması, düzenli egzersiz yapılması, yeterli ve kaliteli uyku, eklem bölgesine sıcak ve soğuk uygulama yapılması gibi çeşitli yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanması da tedavi başarısını önemli ölçüde olumlu etkiler.