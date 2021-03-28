BIST 1.382
DOLAR 8,09
EURO 9,55
ALTIN 451,29
HABER /  SPOR
ADV Kentsel dönüşüm finansman çözümleri Türkiye emlak Katlım Bankası'ndan

Türkiye-Letonya maçını yönetecek hakem açıklandı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak olan Türkiye-Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağı müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Maç hangi gün, saat kaçta?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 30 Mart Salı akşamı saat 21.45'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile mücadele edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
'Kokain çekme' görüntüleri olay olan Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı
Kayseri’de 17 yaşındaki engelli genç, koronavirüse yenik düştü
Fahrettin Koca'dan "BionTech" açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin belgesi
Kabine yarın toplanıyor! Hafta sonu sokağa çıkma, kafe ve restoran yasağı geri mi geliyor
İstanbul'da Koreli yazardan genç kıza tecavüz ve işkence! Zorla tuvaletini yalattırdı
Selçuk Bayraktar: AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık 
Ankara'da patronundan gelen fotoğrafı görünce şok oldu: Yatak odalarındakiyle aynı
TBMM, 69 yeni makam aracına aylık 1 milyon TL ödeyecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kritik mutant virüs uyarısı! 0-9 yaş grubunu daha çok etkiliyor
Emekli Albay Üçok sert konuştu: TSK yapısının dibine konmuş dinamittir
Yorumlar