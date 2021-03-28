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Borsada yabancı payı, tarihi en düşük seviyesinde! Yüzde 44.23'e geriledi

Türkiye sermaye piyasalarında yüksek dalgalanmaların yaşandığı geçen hafta yabancı yatırımcıların borsadaki payı da yüzde 44.23'e inerek tarihi en düşük seviyeye geriledi.

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Türkiye sermaye piyasalarının dalga boyu yüksek bir görünüm izlediği geçen hafta yabancı yatırımcıların borsadaki payı da geriledi.

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı oranı yüzde 44.23’e inerek tarihi en düşük seviyeye geriledi. Yabancılar Merkez Bankası başkanı değişikliği sonrası geçen hafta borsada sert satışlar gerçekleştirmişlerdi. Geçen yıl ocak ayında yabancıların borsadaki payı yüzde 65,79 seviyesindeydi.

Dünya'nın aktardığına göre, 19 Mart kapanışta yabancı yatırımcıların borsadaki payı ise yüzde 45.08 idi. Geçen hafta pazartesi günü 45.18 olurken, 23 Mart’ta yüzde 45.49 ile haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ardından oran sürekli gerileyerek cuma günü yüzde 44.23’e indi. Yani 3 işlem gününde 1.26 puanlık düşüş yaşandı.

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