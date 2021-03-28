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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis vefat etti

15 gün önce annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dayısı Selami Reis hayatını kaybetti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis ebediyete intikal etti. Rahmetlinin vefat haberini ilk olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Twitter hesabından duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı, Bafra ilçesi işadamlarından Ender ve Osman Reis'in babaları Selami Reis'in cenaze namazının pazartesi günü saat 12:00 de Bafra Darboğaz köyünde kılınıp aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Yakın zamanda annesini kaybetmişti

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu da (75), 13 Mart'ta kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. 

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