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Evlat nöbetindeki babadan çağrı: Oğlum beni duyuyorsan kaç gel

DİYARBAKIR'da evlat nöbetindeki baba PKK'ya katılan çocuğuna "Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, devlete teslim ol, arkadaşlarınla birlikte kaç oradan" çağrısı yaptı.

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HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 573’üncü gününde de devam ediyor.
Bitlis'te mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve 5 yıl önce PKK'ya katılan 23 yaşındaki Faruk Kılıç'ın babası Fadıl Kılıç, HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemini sürdürüyor. Evladını almadan eylemi bırakmayacağını belirten baba Kılıç, oğlundan 5 yıldır haber alamadığını söyledi.

"Oğlum beni duyuyorsan kaç gel"

"HDP Kürtleri savunmuyor, tam tersine Kürtlerin adını kullanıp gayrimüslimlere peşkeş çektiriyor." diyen Baba Kılıç, "Bu 40 yıldır HDP’nin Kürtlerin başına getirdiği zulüm tarihte bile görülmemiştir. Madem ki HDP’liler dağın yolunu şerefli bir yol olarak gösteriyor o zaman kendi çocuklarını dağa göndersinler. HDP’liler, başkalarının çocuklarını para karşılığında dağa gönderiyor. Bir de ortamlarda demokrasiden bahsediyorlar. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, devlete teslim ol, arkadaşlarınla birlikte kaç oradan" çağrısı yaptı.

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