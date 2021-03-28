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HABER /  POLİTİKA

Ermenistan'da sular durulmuyor! Başbakan Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

ERMENİSTAN ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, nisan ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu.

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AFP'nin son dakika haberine göre, Paşinyan, nisan ayında görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'dan aldığı yenilginin ardından Ermenistan'da yaşanan tepkilere daha fazla direnmeyen Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa kararı aldığı açıklandı.

"Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim"

Ülkede muhalefetin savaş yenilgisi sonrası aylardır başlayan “istifa” çağrıları yanıt buldu. 20 Haziran’da sandığa gidileceğini daha önce duyuran Paşinyan, nisan ayında istifa edeceğini açıkladı.

Rus medyasına konuşan Paşinyan, "Nisan ayında erken seçim için istifa edeceğim. Bu dönemde başbakan vekilliğini sürdüreceğim" açıklaması yaptı.

Ordu muhtıra vermişti

Ermenistan ordusu, şubat ayında Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istedi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanını görevden aldığını açıklamıştı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Genelkurmay Başkanının görevden alınmasıyla ilgili belgeyi imzalamamıştı.

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