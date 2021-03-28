BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  YEREL

İzmir'den pes dedirten olay! Hayatlarını zindana çevirdi: Escort sitelerinde yayınlaşmış

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de 50 sabıka kaydı olan suç makinesi kadın, başkalarına ait fotoğraflarla cinsel içerikli paylaşımlarda bulunup insanlara hayatı zindan etti

Abone ol

İzmir’de doktor, hemşire, gazeteci gibi bazı kişiler, kendileri adlarına çok sayıda sahte hesap açıldığını, yine sahte hesaplardan tehdit edildiğini, fotoğraflarının internette cinsel içerikli ifadelerle telefon numaralarıyla paylaşıldığını iddia edip H.G. (40) adlı kadından şikayetçi oldu. Bunun üzerine hemen İzmir polisi tarafından bir çalışma başlatıldı.

Zanlının sürekli adres değiştirdiği tespit edilirken, aranan kadının Konak ilçesinde gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki telefonlar ve dijital materyallere el konuldu. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken, bu kadar da olmaz dedirten detaylar ortaya çıktı.

Escort sitelerine etiketledi
Menderes ilçesinde ikamet eden H.G.'nin, hemen hemen bütün sosyal medya hesaplarında sahte hesaplar açtığı, asılsız paylaşımlar yaptığı, itibar sahibi kişileri tehdit ettiği öğrenildi. Yine kadının, karşısındaki şahısların fotoğraflarını ve numaralarını escort sitelerini etiketleyerek paylaştığı, kendisi hakkında şikayetçi olanları da tehdit ettiği öne sürüldü.

50 sabıkası bulunuyor
Bu konuda bazı illerde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilirken, H.G.’nin 50 sabıka kaydının bulunduğu belirtildi. Bununla da sınırlı kalmayan, özelikle itibar sahibi insanları radarına alan kadının, musallat olduğu kişilere ait aile fotoğraflarını, adreslerini sosyal medyadan paylaştığı iddia edildi. 50 sabıkası bulunan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'dan bu kez aynı şey yaşanmadı Müslüm Gürses detayı şaşırttı! Dramı yürek burktu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tartışmalar devam ederken AK Parti kongresine kaç kişinin katıldığı belli oldu
İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
Yargıda 'Devlet Bahçeli' gerilimi: Normal Türk vatandaşlarından hiçbir ayrıcalığı yok
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi
Evlat nöbetindeki babadan çağrı: Oğlum beni duyuyorsan kaç gel
Ermenistan'dan Rus barış gücü açıklaması: Dağlık Karabağ'da mümkün olduğunca uzun kalmasını umuyoruz
Borsada yabancı payı, tarihi en düşük seviyesinde! Yüzde 44.23'e geriledi
İstanbul'da arkadaşlık isteğini kabul etti! Çıplak görüntülü aramayla neye uğradığını şaşırdı
SGK prim yapılandırmasının ilk ödemesi için son tarih 31 Mart! Bakan Selçuk açıkladı
İltihaplı romatizma belirtileri tedavisi nasıl olur omuz eklemlerinde ağrıya yol açıyor
Yorumlar