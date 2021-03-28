60 yaş üzeri vatandaşlar için koronavirüs aşı randevusu açıldı! Aşı randevusu nasıl alınır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı. 60 yaş üstü vatandaşlar ile yeni risk grubundaki kişiler için koronavirüs aşı randevusu açıldı. Aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevabı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini belirtti. 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar Covid-19 aşı randevusu açıldı.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor.

Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.