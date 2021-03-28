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İzmir'de deprem oldu! Karaburun açıklarındaki deprem panik oluşturdu

İZMİR'de yine deprem oldu. Karaburun açıklarındaki depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.7 olarak açıklandı...

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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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