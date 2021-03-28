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Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması! Hazırladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV ile ilgili önemli bilgiler verdi. Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de hazırlandığını belirten Bakan Ziya Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim ve EBA TV ile ilgili yapılan her açıklama büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV ve uzaktan eğitim ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

10 üniversiteliden 7'si...

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.

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