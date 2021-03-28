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Antalya Manavgat'ta dere kenarında insan kafatası bulundu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koyun otlatan çoban, dere kenarında insan kafatası buldu. Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kafatası, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiindeki derenin kenarında koyun otlatan Mehmet Camız, otların arasında kafatası buldu.

Camız'ın ihbarı üzerine olay yerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede insana ait olduğu belirlenen kafatası, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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