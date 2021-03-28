Okullarda müfredatın yüzde 20'si uzaktan olacak şekilde düzenlenecek

Pandemi sonrasında uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağı en çok merak edilen konular arasındaydı. Müfredatın yüzde 20'si uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu" ifadelerini kullanmıştı. Kalıcı uzaktan eğitimle ilgili merak edilen detaylar netlik kazanmaya başladı.

Türkiye Özel Okullar Derneğinin (TÖZOK) 'öğretmenin iyi olma hali, motivasyonu' konulu sempozyumunda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, salgının başından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sürece hızlı uyum sağladığını vurgulayarak, "FATİH Projesi öncüldü. Bakanlığımız 3 televizyon kanalı kurarak EBA'nın altyapısı ve erişimini hızlandırmak suretiyle hem içerik kazanımlarını temin etmek hem de öğretmeni destekleyecek yeni yayınlar üretmek suretiyle sürece çok yönlü katkı sağladı. Bunların hepsi sürecin biricik yöneticisi öğretmene destek olma noktasındaydı" dedi.

"Kalıcı olmayacak"

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız da salgının başından beri okulların açık tutulması için mücadele ettiklerinin altını çizerek, "Bakanlık olarak okullarımızın açık olmasının çocuklarımız, öğretmenler ve anne babalar için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Uzaktan öğretimin kalıcı hale gelmesini arzu etmediklerini belirten Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi: "Uzaktan eğitimi, eğitimin bir parçası olarak öngörmüştük ama bu şekilde bir kapanmanın çocuklarımızda ne tür bir öğrenme kaybına neden olduğunu gördük."

Pandemi bittiğinde müfredatın yüzde 20'sinin uzaktan eğitim olacak şekilde çalışma yaptıklarını kaydeden Yıldız, yeni düzenlemeyi şöyle anlattı:

"Özel öğretim kurumları üzerinden gidersek müfredatın yüzde 20'si her zaman uzaktan eğitim yoluyla verilebilsin. Yabancı dil eğitiminde yurt dışından o dili iyi şekilde bilen birine ihtiyaç varsa ders uzaktan eğitimle verilebilir. Özel öğretim kurumlarımız istedikleri takdirde dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup öğrenciyle buluşturabilecek. Sınıf ortamında yine öğretmen kalacak otorite olarak. İkisi birlikte not verebilecek. Bunu ön çalışma olarak özel öğretim kurumlarında yabancı dilde başlattık. Arkasından diğer branşlarda da çalışmalar yapılacak ama tüm eğitim kurumlarımızda kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz."