BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel'den erken seçim resti: Hazırsanız gelin seçime, hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından hükümete erken seçim çağrısı yaptığı görüntüleri paylaştı. Özel, "Hazırsanız gelin seçime, hodri meydan" sözleriyle rest çekti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümete erken seçim çağrısında bulunduğu görüntüleri paylaştı. CHP'li Özel, paylaşımında ''Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa ve seçim çağrısı

Özel, şu ifadeleri kullandı: O Mahir Ünal'a söyleyelim, '19 yıldır hazırlanıyorduk... ' Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin.

Ondan sonra da anayasa değişikliği diyorlar ya, siz 'tek adam' rejiminden taviz vermiyorsunuz, biz de demokratik parlamenter sistem diyoruz. Çıkalım kantara, mayısta, eylülde, ne zaman diyorsanız, sayın iki genel başkanın dediği gibi ekimde yapsınlar erken seçimi, yeni parlamentoda kim çoğunluktaysa onun önereceği, çünkü öneremiyorsunuz, yani bizim anayasamıza göre şöyle bir referandum yok, demokratik parlamenter sistemini bir grup kaleme alsın, başkanlık sisteminin içinde olduğu diğer bir anayasayı diğer grup, halka soralım A mı B mi... Böyle bir referandum yok bizim anayasamıza göre.

Belli sayıyı tutturan 200'ün üzerindeki milletvekili anayasa değişikliğini öneriyor, 'evet' ve 'hayır' diye oylanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması! Hazırladık
Edirne'de iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü sebebi şok etti
Koronavirüs aşısı olan Rusya Devlet Başkanı Putin, neler yaşadığını anlattı
Son dakika TFF'den Letonya maçı öncesi seyirci kararı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Başbakan Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan'a tebrik telefonu
Süleyman Soylu'ya, Kürşat Ayvatoğlu ile fotoğrafı soruldu! "GBT mi alacağız?"
Böbrek taşı belirtileri neler böbrek taşına ne iyi gelir her 11 kişiden birinde görülüyor
İzmir'den pes dedirten olay! Hayatlarını zindana çevirdi: Escort sitelerinde yayınlaşmış
Tartışmalar devam ederken AK Parti kongresine kaç kişinin katıldığı belli oldu
Yorumlar 58 yorum