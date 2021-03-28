CHP'li Özgür Özel'den erken seçim resti: Hazırsanız gelin seçime, hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından hükümete erken seçim çağrısı yaptığı görüntüleri paylaştı. Özel, "Hazırsanız gelin seçime, hodri meydan" sözleriyle rest çekti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümete erken seçim çağrısında bulunduğu görüntüleri paylaştı. CHP'li Özel, paylaşımında ''Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa ve seçim çağrısı

Özel, şu ifadeleri kullandı: O Mahir Ünal'a söyleyelim, '19 yıldır hazırlanıyorduk... ' Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin.

Ondan sonra da anayasa değişikliği diyorlar ya, siz 'tek adam' rejiminden taviz vermiyorsunuz, biz de demokratik parlamenter sistem diyoruz. Çıkalım kantara, mayısta, eylülde, ne zaman diyorsanız, sayın iki genel başkanın dediği gibi ekimde yapsınlar erken seçimi, yeni parlamentoda kim çoğunluktaysa onun önereceği, çünkü öneremiyorsunuz, yani bizim anayasamıza göre şöyle bir referandum yok, demokratik parlamenter sistemini bir grup kaleme alsın, başkanlık sisteminin içinde olduğu diğer bir anayasayı diğer grup, halka soralım A mı B mi... Böyle bir referandum yok bizim anayasamıza göre.

Belli sayıyı tutturan 200'ün üzerindeki milletvekili anayasa değişikliğini öneriyor, 'evet' ve 'hayır' diye oylanıyor.