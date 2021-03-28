Fenerbahçe'de kalıcı olmak isteyen Emre Belözoğlu ekibini kuruyor

Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak göreve getirilen Emre Belözoğlu, sağlam bir ekip kurarak başarılı ve kalıcı olmak istiyor.

Abone ol

Süper Lig'de bu sezon teknik direktör Erol Bulut'la istikrarlı bir görüntü çizemeyen Fenerbahçe, milli arada kan değişimine gitti. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut ayrılığının ardından kolları sıvayarak teknik sorumluluk görevini üstlendi. Sezonun geri kalan bölümünde takımın başında teknik sorumlu olarak görev alacak Emre Belözoğlu'nun hedefi ise sarı-lacivertli ekipte kalıcı olmak. Başarılı bir ekip kurmak isteyen Belözoğlu, sezonu en iyi yerde bitirip önümüzdeki sezona odaklanmak istiyor.

Emre Belözoğlu ile birlikte idari koordinatör Selçuk Şahin de sahaya inerken; Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel de görevlerine devam edecek. Analist Melikşah Sezgin, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın yanı sıra Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antrenörü Michael Kraft da ekipte yer almaya devam edecek. Bu isimlerin haricinde de ekibe önemli isimler kazandıracak olan Emre Belözoğlu, yoluna güçlü bir şekilde devam edecek.