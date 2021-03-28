PKK'ya vurulan büyük darbeyi Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından Azez’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye'nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Soylu, paylaşımında, "PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe! Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi" ifadelerini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Dairesi Başkanlığı ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.