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PKK'ya vurulan büyük darbeyi Bakan Soylu açıkladı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristler tarafından Azez’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından teröristlerin Suriye'nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, paylaşımında, "PKK/YPG'ye Azez'de büyük darbe! Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi" ifadelerini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Dairesi Başkanlığı ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.

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