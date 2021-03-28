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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 28 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 220 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, can kaybı 31 bin 76 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mart 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 220 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1305 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 153 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e çıktı.

Toplam test sayısı 37 milyon 877 bin 236'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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