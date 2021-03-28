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Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı

İhlas Haber Ajansı

Kamil Koç firması ile İstanbul'dan Bartın'a seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavinin tepkisiyle karşılaştı. "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilen kadına otobüste temizlik yaptırıldı.

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Kamil Koç firmasına ait ve İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda; engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti. İddiaya göre; bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadın, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde inecek olan kadın yolcuya, "Burayı temizlemeden seni indirmeyiz" denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kadın, kendisine yapılan baskı nedeniyle utana sıkıla yerleri temizlerken; bu baskıcı uygulama otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

Firma yetkilileri, yaşanan olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
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