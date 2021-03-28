Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde deprem nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nda bulunan Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazıldı. Jandarma soruşturma başlatırken yazılar görevliler tarafından silindi.

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TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Silivri açıklarında iki yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi.

İncelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledildi. Kapatılan okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.

Yazılar silindi, soruşturma başlatıldı

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi.

Okula Marmara Ereğlisi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve partililer gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ata, saldırıyı kınadığını belirterek, "Bir an önce yapanların yakalanıp, adli makamlara çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalarını umuyorum" dedi.

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun de saldırıyı kınadıklarını belirterek, yapanların bir an önce yakalanmasını istedi. Bu arada CHP'liler, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Valiliği'nden açıklama

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.