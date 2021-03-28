BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da Atatürk heykeline çirkin saldırı

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde deprem nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nda bulunan Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazıldı. Jandarma soruşturma başlatırken yazılar görevliler tarafından silindi.

Abone ol

TEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazıldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Silivri açıklarında iki yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi.

İncelemenin ardından 524 öğrenci başka okula nakledildi. Kapatılan okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline ise henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görüldü.

Yazılar silindi, soruşturma başlatıldı

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri detaylı inceleme yaparken, belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi.

Okula Marmara Ereğlisi'nin AK Parti'li Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve partililer gelerek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ata, saldırıyı kınadığını belirterek, "Bir an önce yapanların yakalanıp, adli makamlara çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalarını umuyorum" dedi.

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun de saldırıyı kınadıklarını belirterek, yapanların bir an önce yakalanmasını istedi. Bu arada CHP'liler, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Valiliği'nden açıklama

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde, deprem riski nedeniyle dün boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulu bahçesinde yer alan Atatürk heykeli kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma tarafından olayın fail ya da faillerinin tespiti için araştırmaya başlanıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamil Koç otobüsünde engelli yolcuya temizlik yaptırıldı
Türkiye 28 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye'den Bosna Hersek'e 30 bin doz aşı
Fenerbahçe'de kalıcı olmak isteyen Emre Belözoğlu ekibini kuruyor
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor
Aksaray'da 80 yaşındaki adam balkondan düşüp öldü
Antalya Manavgat'ta dere kenarında insan kafatası bulundu
Okullarda müfredatın yüzde 20'si uzaktan olacak şekilde düzenlenecek
Hem İstanbul’da hem Giresun’da denizden kadın cesedi çıkarıldı
CHP'li Özgür Özel'den erken seçim resti: Hazırsanız gelin seçime, hodri meydan
Yorumlar 16 yorum