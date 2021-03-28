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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı 1 ölü 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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GAZİANTEP Burç Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; Şerif Hafta (37) yönetimindeki 27 AGE 171 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şakir D.'nin kullandığı 27 P 1660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan 27 AGE 171 plakalı otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada 8 kişi yaralanırken; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Şerif Hafta, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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