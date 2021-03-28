ABD'de isyan çıkaran mahkum gardiyanı rehin aldıktan sonra öldürüldü

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki cezaevinde koğuştaki kötü koşulları protesto eden mahkum, gardiyanı rehin aldıktan sonra vurularak öldürüldü.

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ABD'nin Oklahoma eyaletindeki hapishanede hareketli dakikalar yaşandı. 37 mahkumun kaldığı koğuşta kötü koşulları protesto etmek isteyen bir mahkum, cezaevi personelini rehin aldı. Mahkum, koğuşta su olmadığı için haftalardır duş alamadıklarını ifade etti. Cezaevi yönetiminden koğuştaki kötü şartların düzeltilmesini talep eden mahkuma cezaevi çalışanının boynuna kesici alet yaklaştırmasının ardından ateş açıldı. Polisin ateş açması sonucu mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahkumun öldürülmesinin ardından cezaevinin kapısında toplanan makhum yakınlarından oluşan bir grup, polisin olaya müdahale şeklini protesto etti. Mahkum tarafından rehin alınan cezaevi çalışanının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Öte yandan; Cezaevi Müdürü Greg Williams, konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, olayın cezaevinin 10'uncu katında meydana geldiğini ve mahkumun kendisine ilaç vermeye gelen cezaevi çalışanını rehin alarak koğuşun anahtarlarına el koyduğunu ifade etti.