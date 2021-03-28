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Elvis Presley'in gitarı rekor fiyata satıldı

İhlas Haber Ajansı

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'in İsveç yapımı gitarı 500 bin dolara alıcı buldu.

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Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley’in 2003 yılında ABD’de yapılan bir açık artırmada 29 bin 375 dolara satılan gitarı, yine ABD’de yapılan bir açık artırmada bu kez 500 bin dolara alıcı buldu; alıcının ismi kamuoyu ile paylaşılmadı.

İsveç'in Almadalen şehrinde Ocak 1968’de üretilen gitar, aynı yıl Şubat ayında Presley’e gönderilmişti.

Öte yandan; Presley, 16 Ağustos 1977’de Graceland’daki evinde 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

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