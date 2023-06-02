28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. Oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetiyor. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin ediyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

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MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Şentop, Başkanlık makamındaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olgunlukla ve başarıyla sonuçlanan 28. Dönem parlamento seçimleri nihayetinde Meclis'in teşekkül ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Şentop, daha sonra Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi. Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.

Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek.

Kılıçdaroğlu ve muhalefet partisi milletvekilleri ayağa kalkmadı

Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içiyor.