BIST 5.093
DOLAR 20,88
EURO 22,54
ALTIN 1.328,62
HABER /  POLİTİKA

28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor

28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetiyor, milletvekilleri yemin ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. Oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetiyor. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin ediyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Abone ol

 MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Şentop, Başkanlık makamındaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olgunlukla ve başarıyla sonuçlanan 28. Dönem parlamento seçimleri nihayetinde Meclis'in teşekkül ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli  "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Yemin törenini canlı izlemek için tıklayın

Şentop, daha sonra Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi.  Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.

Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek.

Kılıçdaroğlu ve muhalefet partisi milletvekilleri ayağa kalkmadı

Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içiyor.

Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız
Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabiliyor!
Kalp krizi beyin hasarını hızlandırabiliyor!
İsrail ordusu, ağır yaraladığı Filistinli bebek için "üzgün"müş!
İsrail ordusu, ağır yaraladığı Filistinli bebek için "üzgün"müş!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul’u yeniden alacağız
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul’u yeniden alacağız
Necdet Ünüvar kimdir, aslen nereli? Necdet Ünüvar kiminle evli, eşi kimdir?
Necdet Ünüvar kimdir, aslen nereli? Necdet Ünüvar kiminle evli, eşi kimdir?
İzmir'de şaka gibi olay! Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı: Kafama bilezik gibi geçirdiler
İzmir'de şaka gibi olay! Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı: Kafama bilezik gibi geçirdiler
Göz hekimleri canlı yayında 70 göz ameliyatına imza atacak
Göz hekimleri canlı yayında 70 göz ameliyatına imza atacak
2023 BMX Supercross Dünya Kupası yarışları, yarın Sakarya'da başlıyor
2023 BMX Supercross Dünya Kupası yarışları, yarın Sakarya'da başlıyor
E-ticaret girişimcisine "kendi web siteni oluştur" önerisi
E-ticaret girişimcisine "kendi web siteni oluştur" önerisi
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli görevi devraldı
TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli görevi devraldı
Faik Öztrak CHP'nin yol haritasını açıkladı! Seçimlerde güvenlik açığı...
Faik Öztrak CHP'nin yol haritasını açıkladı! Seçimlerde güvenlik açığı...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda ilk mağlubiyet
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası'nda ilk mağlubiyet